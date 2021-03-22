توقيع محضر الفصل بين وزارتي الاقتصاد والصناعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 10:57 صباحا
توقيع محضر فصل وزارتي الاقتصاد والصناعة، 21 مارس 2021، (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

 وقع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير الصناعة والمعادن أحمد عمر محضر الفضل بين الوزارتين، حيث جرت المراسم بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد وتنفيذ إجراءات الفصل، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارتين.

وأشار الحويج، إلى أن اللقاء الذي جرى أمس الأحد، تضمن مناقشة عددا من الملفات، والعمل على إعداد برنامج عمل مشتركة، منها الاهتمام بالمناطق الصناعية ومتابعتها والعمل على تنميتها، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويهدف البرنامج المشترك أيضا إلى حماية الصناعة المحلية، والتواصل مع المصارف لتوفير الدعم للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وإحياء المشاريع الزراعية بالجنوب المنتجة للحبوب، والنظر في المصانع المتوقفة والشركات المتعثرة والمشكلات والعراقيل التي تواجهها وحلها، ودعم المصانع والشركات القائمة وتطويرها لزيادة القدرات الإنتاجية.

من جانبه، أكد عمر أن العمل بين الوزارتين «تكاملي» لصالح الاقتصاد الوطني، ويتأتى بالتواصل والتنسيق المستمر والعمل بروح الفريق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجمهوريون الأميركيون يتمنعون بغالبيتهم عن تلقي اللقاح ضد كورونا
دولى
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
الملتقى العلمي الأول لصحة المرأة بسرت يناشد الحكومة دعم مراكز علاج الأورام
ليبيا
ألمانيا نحو فرض قيود جديدة لمواجهة الموجة الثالثة من «كورونا»
دولى
ليبيا في عيون الشعر.. «طبق من فاكهة الأساطير» و«ضحك التين في وجه الخريف»
ثقافة وفن
29 هدفًا في 5 مباريات بدوري كرة القدم المصغرة وسط مواجهات قوية.. الأحد
رياضة محلية
«سيبري»: صادرات الأسلحة تشهد استقرارا للمرة الأولى منذ 20 سنة
دولى
رحيل الكاتبة المصرية نوال السعداوي
ثقافة وفن
نيران المدفعية الثقيلة تلهب سماء «عين عيسى» شمال سورية
دولى
الإعدام لرجلين لإدانتهما باغتصاب امرأة على الطريق في باكستان
منوعات
أرامكو تربح 41 مليار يورو خلال 2020 رغم تراجعات النفط
اقتصاد
سعر قياسي لرسم الفنان الإيطالي برنيني في مزاد فرنسي
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أكثر الأطعمة إثارة للحساسية؟