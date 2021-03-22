توقيع محضر الفصل بين وزارتي الاقتصاد والصناعة

توقيع محضر فصل وزارتي الاقتصاد والصناعة، 21 مارس 2021، (صفحة وزارة الاقتصاد على فيسبوك)

وقع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير الصناعة والمعادن أحمد عمر محضر الفضل بين الوزارتين، حيث جرت المراسم بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد وتنفيذ إجراءات الفصل، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارتين.

وأشار الحويج، إلى أن اللقاء الذي جرى أمس الأحد، تضمن مناقشة عددا من الملفات، والعمل على إعداد برنامج عمل مشتركة، منها الاهتمام بالمناطق الصناعية ومتابعتها والعمل على تنميتها، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويهدف البرنامج المشترك أيضا إلى حماية الصناعة المحلية، والتواصل مع المصارف لتوفير الدعم للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وإحياء المشاريع الزراعية بالجنوب المنتجة للحبوب، والنظر في المصانع المتوقفة والشركات المتعثرة والمشكلات والعراقيل التي تواجهها وحلها، ودعم المصانع والشركات القائمة وتطويرها لزيادة القدرات الإنتاجية.

من جانبه، أكد عمر أن العمل بين الوزارتين «تكاملي» لصالح الاقتصاد الوطني، ويتأتى بالتواصل والتنسيق المستمر والعمل بروح الفريق.