استئناف مركز العزل في يفرن بعد تعطله 5 أيام

منظومة الأكسجين بمركز عزل في يفرن، 21 مارس 2021، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلن المجلس البلدي يفرن استئناف العمل في مركز العزل بالبلدية، بعدما تعطل نحو خمسة أيام؛ بسبب عطل في منظومة الأكسجين الخاصة به،حيث جرى تركيب أخرى حديثة بجهود أهلية.

ونفى المجلس تقصير العناصر الطبية والطبية المساعدة، كاشفا أن الأطقم الطبية لم تتقاض مستحقاتها منذ أكتوبر الماضي، ويواصلون العمل متحملين الابتعاد عن أسرهم، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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ودعا المجلس الأهالي إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالبلدية؛ لتجنب الإصابة بالعدوى، والتحلي بالروح الحسنة في التعامل مع الأطباء والعاملين بقطاع الصحة بصفة عامة تقديرً لجهوذهم المبدولة في مواجهة الوباء .