صنع الله يبحث خطط شركة الهروج لتحديث منظوماتها المالية والفنية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 09:37 صباحا
اجتماع صنع الله مع مسؤولي شركة الهروج، 21 مارس 2021، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الهروج للعمليات النفطية السيد خليفة عمرو، خطط شركة الهروج لتحديث منظوماتها المالية والإدارية والفنية.

جاء ذلك في اجتماع أمس الأحد بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، وتهدف الخطط إلى مواكبة الحداثة في مجال تقنية المعلومات وطرق تخزينها والاستفادة من تجارب الشركات العملاقة في هذا المجال، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتخلل الاجتماع عرض مرئي تم من خلاله التطرق للوضع الحالي للمنظومات العاملة بالشركة، وتطبيقاتها المختلفة، وأوجه القصور فيها، وخطط تحديثها من خلال تبني آخر التقنيات في هذا المجال.

وأكد  صنع الله أن مجلس إدارة المؤسسة مهتم بضرورة  تحديث وتطوير منظومات الشركات العاملة في القطاع المالية والفنية، والسعي لتدريب كوادرها لتشغيل تلك المنظومات، بما يحقق الهدف المنشود منها لضمان سير العمليات والصيانة وإقفال  الميزانيات في وقتها، ومتابعة حركة الأصول والمخازن وغيرها من الأعمال.

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