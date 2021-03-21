مديرية أمن طرابلس تطلق خطة لتأمين العاصمة اعتبارا من الإثنين

اجتماع القيادات الأمنية بمديرية أمن طرابلس. الأحد 21 مارس 2021. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، مساء اليوم الأحد، أنها ستطلق خطة أمنية لتأمين العاصمة اعتبارا من غد الإثنين، تشمل نشر استيقافات من مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لها، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

واجتمع ظهر اليوم مدير أمن طرابلس العميد محمود العابد في ديوان المديرية بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية العميد رمضان برباش برؤساء المكاتب والأقسام ورؤساء مراكز الشرطة التابعة للمديرية.

وقالت المديرية إن الاجتماع خصص «لوضع خطة أمنية لتأمين العاصمة طرابلس بمشاركة الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك في سبيل محاربة الجريمة والمجاهرة بالأمن»، موضحة أن الخطة «تهدف لنشر استيقافات أمنية من مختلف الأجهزة التابعة لمديرية أمن طرابلس».

وطالب مدير أمن طرابلس خلال الاجتماع رؤساء المكاتب والأقسام بالتنبيه على مرؤوسيهم بضرورة «التقيد بقواعد الضبط والربط والتعامل مع المواطنين وفقا للقانون والقواعد الحقوقية»، مشددا على ضرورة «إيلاء البلاغات المقدمة لغرفة العمليات الأهمية القصوى في الاستقبال والتعامل بجدية معها».

كما نبه العابد على رؤساء مراكز الشرطة إلى الدور المهم لهم، حاثا إياهم «على إعداد أعضاء المراكز في تعاملهم مع المواطنين باعتبار الأخيرة تعد من مرافق المديرية الخدمية والتي يحتاجها المواطن ويقصدها باستمرار وبالتالي أهمية أن يكون أعضاء المركز أهلا لثقة المواطن».

ودعا مدير أمن طرابلس القيادات الأمنية إلى تسيير الدوريات الراجلة والراكبة داخل ووسط العاصمة وفي المناطق التي تشكل نقاط حيوية كسوق الذهب «دون إهمال لأهمية التفتيش والمتابعة باعتبارها البوصلة الفعلية لمستويات الأداء الفعلي».

ونوهت مديرية أمن طرابلس بأنه «تم تحديد موعد تنفيذ الخطة منذ الغد الإثنين 22 مارس الجاري على أن يكون موعد الاستيقافات من الساعة الثانية عشرة مساء وحتى الثامنة صباحا».

اجتماع القيادات الأمنية بمديرية أمن طرابلس. الأحد 21 مارس 2021. (مديرية أمن طرابلس)