وزارة العدل تحتفل بالتحاق الدفعة 20 بالمعهد العالي للقضاء

طلاب الدفعة الـ20 بالمعهد العالي للقضاء. (وزارة العدل)

أقامت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، صباح اليوم الأحد، بمقر المعهد العالي للقضاء في العاصمة طرابلس حفل افتتاح والتحاق طلبة الدفعة الـ20 للدراسة للعام 2020 - 2021 بالمعهد، بحضور عدد من المسؤولين وقيادات السلطة القضائية.

وحضر الحفل وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم عبدالرحمن، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، والقائم بأعمال النائب العام المستشار إبراهيم مسعود، ومدير عام المعهد العالي للقضاء المستشار فرج سليم، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومستشارون ومدربون بالمعهد وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وطلبة وطالبات الدفعة الـ20.

وقالت وزارة العدل، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوزيرة حليمة عبدالرحمن رحبت في كلمتها في المناسبة بالحضور، وخصت بالتحية معلم أساس العدالة، حسين اليسير، متمنية له دوام الصحة والعافية، وأوصت الطلبة بالقضاء والعدالة، مؤكدة أنهم حماتها مستقبلًا.

كما أكدت الوزيرة أنها لن تألو جهدًا في دعم المعهد العالي للقضاء وطلابه بالطرق المتاحة، داعية الطلاب إلى «الإخلاص والتفاني في إرساء دولة الحق والعدالة».

واستعرض مدير المعهد العالي للقضاء المستشار فرج سليم، المراحل والصعوبات التي صاحبت العمل وأخرت الدراسة بالمعهد، والأعمال التي أنجزها المعهد بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والدولية فيما يتعلق بالتدريب، وكذلك الخطط والبرامج «التي من شأنها مستقبلًا أن ترفع من مستوى كفاءة المعهد وأدائه حول عصرنة العدالة ورقمنة الجهاز القضائي والتحول إلى منصة إلكترونية عالمية تواكب الدول المتقدمة في هذا المجال».

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي «إن أمانة القضاء حملانها وتحملانها وهي رسالة جليلة ومهنة نبيلة»، متمنيًا التوفيق والسداد لكل الطلبة، مشيرًا إلى أن «هناك نخبة مميزة من المستشارين، من رجال القضاء بالمعهد»، مشيدًا بجهود مديره وأعضائه ووزارة العدل وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعودة هذا الصرح شامخا من جديد.

من جهتهم، أكد طلبة الدفعة 20 البالغ، عددهم 135 طالبًا وطالبة من مختلف المدن الليبية في كلمتهم، على حرصهم الشديد على الاستفادة من هذه الفرصة، مشيرين إلى طول انتظارهم مدة ست سنوات لقدوم هذا اليوم وبدء الدراسة، بحسب ما نشرته الوزارة.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي. (وزارة العدل)

مشاركة وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن في حفل التحاق طلاب الدفعة الـ20 بالمعهد العالي للقضاء. (وزارة العدل)

عدد من الحضور لحفل التحاق طلاب الدفعة الـ20 بالمعهد العالي للقضاء. (وزارة العدل)

عدد من الحضور لحفل التحاق طلاب الدفعة الـ20 بالمعهد العالي للقضاء. (وزارة العدل)

مشاركة وزيرة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في حفل التحاق طلاب الدفعة الـ20 بالمعهد العالي للقضاء. (وزارة العدل)