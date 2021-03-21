المنفي ووزيرة الخارجية يلتقيان دي مايو في طرابلس

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 21 مارس 2021, 03:58 مساء
المنفي وعبدالله اللافي وموسى الكوني ونجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو, 21 مارس 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة نجلاء المنقوش، اليوم الأحد بمدينة طرابلس، وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو.

وهنأ دي مايو رئيس المجلس الرئاسي الليبي لمباشرة عمله بشكل رسمي، بعد نيل الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب الليبي، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية- الإيطالية، ومدى إمكانية البدء في الطريق الساحلي «رأس اجدير- إمساعد».

أول مسؤول أوروبي.. دي مايو يصل إلى طرابلس ويلتقي الدبيبة

كما أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم إيطاليا لليبيا في كافة المجالات، والمساهمة في توحيد المؤسسات السيادية، مضيفًا أن الجمهورية الإيطالية بدأت في زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا.

وفي وقت سابق من اليوم وصل دي مايو، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة غير معلنة، تعد  الأولى بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وبحث وزير الخارجية الإيطالي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مستجدات الشأن الليبي، وعددًا من القضايا المشتركة بين البلدين، مقدمًا له التهاني لمناسبة مباشرة مهامه، بحسب وكالة «نوفا» الإيطالية.

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