أول مسؤول أوروبي.. دي مايو يصل إلى طرابلس ويلتقي الدبيبة

لويغي دي مايو مع عبد الحميد الدبيبة, 21 مارس 2021. (وكالة نوفا)

وصل وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة غير معلنة، تعد الأولى بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وبحث وزير الخارجية الإيطالي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مستجدات الشأن الليبي، وعددًا من القضايا المشتركة بين البلدين، مقدمًا له التهاني لمناسبة مباشرة مهامه، بحسب وكالة «نوفا» الإيطالية.

وقال الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، لوكالة «نوفا»، إنه لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد اللقاء الذي جمع الجانبين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي للوكالة، إنه من المقرر أن يلتقي دي مايو وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، لينتقل بعد ذلك للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.