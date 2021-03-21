«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الأحد 21 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 01:37 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء, (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عدم وجود ساعات طرح أحمال في الجناح الشرقي من البلاد اليوم الأحد.

وأوضحت الشركة أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي سيصل إلى ساعتين، حسب النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

ومطلع مارس الجاري، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

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