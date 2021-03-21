درنة: الجيش يبدأ إعدام مخلفات الحرب ضد الجماعات الإرهابية

عناصر من السرية الأولى هندسة بالجيش الليبي بدرنة تنقل المخلفات لاعدامها.(تصوير: طه الديباني)

بدأت السرية الأولى هندسة الميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبي عمليات إعدام مخلفات الحرب ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على مدينة درنة منذ سنوات.

وقال مسؤول التوجيه المعنوي بإدارة الهندسة العسكرية نقيب حسن النايلي، لـ«بوابة الوسط» إن «المخلفات تشكل قرابة الخمسة أطنان من الصواريخ والمتفجرات كانت تستخدم في تجهيز المفخخات والدقم التي كانت تستخدمها الجمعات الإرهابية لاستهداف أكثر عدد ممكن من مواطني المدينة».



وأوضح النايلي أن «السرية تحاول إتمام عملية الإعدام خلال أقرب وقت ممكن محافظة على صحة وسلامة المواطنين القاطنين في المدينة».

مسؤول التوجيه المعنوي بإدارة الهندسة العسكرية أكد أيضًا أن «فرق الهندسة تعمل على إفراغ المدينة التي عانت الحروب من هذه المخلفات التي تهدد أمن وسلامة أهالي درنة بشكل كبير».

وأشار النايلي إلى أن التعليمات الواردة إلى السرية الأولى هندسة الميدان تقضي أيضًا بـ«إجراء عمليات تمشيط لمخلفات الحروب في المناطق القريبة من درنة من أجل التأكد من خلوها من أنواع مخلفات الحروب».

ولفت النايلي إلى أن السرية الأولى «تسعى لتفجير بعض الخنادق التي كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية للاختباء والتخطيط في منطقة وادي الضحاك جنوبي مدينة درنة».

مخلفات الحرب في درنة ضد الجماعات الإرهابية من الصواريخ والمتفجرات. (تصوير: طه الديباني)

مخلفات الحرب في درنة ضد الجماعات الإرهابية من الصواريخ والمتفجرات. (تصوير: طه الديباني)

مخلفات الحرب في درنة ضد الجماعات الإرهابية من الصواريخ والمتفجرات. (تصوير: طه الديباني)