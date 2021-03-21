درنة: الجيش يبدأ إعدام مخلفات الحرب ضد الجماعات الإرهابية

بدأت السرية الأولى هندسة الميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبي عمليات إعدام مخلفات الحرب ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على مدينة درنة منذ سنوات.
وقال مسؤول التوجيه المعنوي بإدارة الهندسة العسكرية نقيب حسن النايلي، لـ«بوابة الوسط» إن «المخلفات تشكل قرابة الخمسة أطنان من الصواريخ والمتفجرات كانت تستخدم في تجهيز المفخخات والدقم التي كانت تستخدمها الجمعات الإرهابية لاستهداف أكثر عدد ممكن من مواطني المدينة».
وأوضح النايلي أن «السرية تحاول إتمام عملية الإعدام خلال أقرب وقت ممكن محافظة على صحة وسلامة المواطنين القاطنين في المدينة».
مسؤول التوجيه المعنوي بإدارة الهندسة العسكرية أكد أيضًا أن «فرق الهندسة تعمل على إفراغ المدينة التي عانت الحروب من هذه المخلفات التي تهدد أمن وسلامة أهالي درنة بشكل كبير».
وأشار النايلي إلى أن التعليمات الواردة إلى السرية الأولى هندسة الميدان تقضي أيضًا بـ«إجراء عمليات تمشيط لمخلفات الحروب في المناطق القريبة من درنة من أجل التأكد من خلوها من أنواع مخلفات الحروب».
ولفت النايلي إلى أن السرية الأولى «تسعى لتفجير بعض الخنادق التي كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية للاختباء والتخطيط في منطقة وادي الضحاك جنوبي مدينة درنة».