1264 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا و19 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 11:00 صباحا
جانب من عمليات المسح الميداني بمدارس طبرق. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 1264 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا أمس السبت، كما تم تسجيل 1239 حالة شفاء و19 حالة وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم 6072 عينة من المختبرات المرجعية في كافة أنحاء البلاد، أظهرت التحاليل المعملية سلبية  4808 عينات، فيما تأكدت إصابة 1264 عينة منها921 جديدة و343 مخالطة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالية المسجلة في ليبيا منذ بداية ظهور الجائحة إلى 151 ألفا و605 إصابات، منها 10 آلاف و787 حالة نشطة حتى الآن، و2506 حالات وفاة، بينما تعافى 138 ألفا و312 حالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بنزيمة يقود ريال مدريد إلى ضغط عنيف على أتلتيكو وبرشلونة في «الليغا»
رياضة عالمية
البرلمان التونسي يدعو إلى حوار شامل لمناسبة ذكرى الاستقلال
دولى
تركيا على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعد إقالة إردوغان لرئيس البنك...
اقتصاد
حصيلة رسمية: 129 قتيلا حصيلة الثورة التونسية في 2011
عربى
الزروق يتحدث عن حقيقة الفساد المالي في الأولمبية الليبية وإمكانية عودة المفصولين
رياضة محلية
رسميًّا.. اليابان تعلن حظر الجماهير الأجنبية في أولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
حظر السلاح «غير مجدٍ»: عقوبات في الجو.. وتفتيش في البحر
ليبيا
إصابة رئيس حكومة باكستان بفيروس «كوفيد-19»
دولى
أبونوارة لـ«بوابة الوسط»: برنامجي لرئاسة اتحاد الكرة الليبي يهدف إلى البناء ...
رياضة محلية
التعاقد على إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف علمي مثير عن بدايات الكون