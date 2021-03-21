1264 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا و19 حالة وفاة

جانب من عمليات المسح الميداني بمدارس طبرق. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 1264 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا أمس السبت، كما تم تسجيل 1239 حالة شفاء و19 حالة وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إنه تسلم 6072 عينة من المختبرات المرجعية في كافة أنحاء البلاد، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4808 عينات، فيما تأكدت إصابة 1264 عينة منها921 جديدة و343 مخالطة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالية المسجلة في ليبيا منذ بداية ظهور الجائحة إلى 151 ألفا و605 إصابات، منها 10 آلاف و787 حالة نشطة حتى الآن، و2506 حالات وفاة، بينما تعافى 138 ألفا و312 حالة.