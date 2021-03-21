انطلاق رحلة تجريبية بين الكفرة وبنينا بعد توقف حركة الطيران بين المطارين لعدة سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 09:11 صباحا
الرحلة التجريبية بين الكفرة وبنينا, 21 مارس 2021. (الخطوط الجوية الأفريقية)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، عن انطلاق الرحلة التجريبية الأولى بين مطاري الكفرة وبنينا بعد توقفها لعدة سنوات.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الرحلة جاءت بعد عدة اجتماعات أجراها مدير المنطقة الشرقية (بنغازي)، المهندس  عبد الرحمن زيد، مع عدد من مسؤولي بلدية الكفرة.

وأوضحت أن الرحلة كانت تحمل تحمل على متنها لجنة تضم مدير الإدارة التجارية والعمليات الأرضية بالشركة إسماعيل السعداوي، ورئيس القسم التجاري والعمليات الأرضية بالمنطقة الشرقية المكلف سفيان حفتر، ولجنة مشكلة من مصلحة المطارات وعدد من المهندسين والموظفين بالشركة؛ وذلك للوقوف على مدى جاهزية المطار لإعادة افتتاحه وعودة الرحلات من وإلى الكفرة .

وفي 13 مارس الحالي اتفق مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية، بالمنطقة الشرقية، مع عميد بلدية الكفرة وعدد من أعضاء مجلس الحكماء بالمدينة، على تسيير رحلة تجريبية بين مطاري الكفرة وبنينا خلال الأسبوع الحالي.

الرحلة التجريبية بين الكفرة وبنينا, 21 مارس 2021. (الخطوط الجوية الأفريقية)
الرحلة التجريبية بين الكفرة وبنينا, 21 مارس 2021. (الخطوط الجوية الأفريقية)
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