48 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 01:50 صباحا
عينات تحليل لفيروس كورونا. (أرشيفية: مركز الفلترة ببلدية براك الشاطئ)

سُجلت 48 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، في بلدية زليتن، على ما أعلنت، الأحد، لجنة إدارة أزمة الجائحة في البلدية.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن المختبر المرجعي زليتن حلل 138 مسحة أنفية، السبت، ليتبين سلبية 88 عينة بالبلدية وسبع عينات خارج البلدية، وإيجابية 48 عينة بالبلدية، وعينتين موجبتين لحالة مكررة لم تشف، فيما توفيت حالة واحدة جراء الإصابة بالفيروس داخل قسم العزل بالبلدية.

- النجار: الوضع الوبائي متفاقم لكنه لم يخرج عن السيطرة بعد

والخميس، سجلت بلدية زليتن 25 إصابة بفيروس «كورونا المستجد». وحتى الجمعة، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا 150 ألفًا و341 حالة، بينها عشرة آلاف و781 نشطة، و137 ألفًا و73 متعافيًا، فيما توفي 2487 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

وأقر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، السبت، بـ«تفاقم» الوضع الوبائي في ليبيا، لكنه أكد أنه «لم يخرج عن السيطرة بعد».

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