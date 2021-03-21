خطة عمل مشتركة لمواجهة «كورونا» في 3 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 01:23 صباحا
مستشفى جادو. (أرشيفية: الإنترنت)

اتفق عمدا بلديات الرجبان وجادو والرحيبات على وضع خطة عمل متكاملة بتعاون مشترك بين جميع الجهات الطبية والأمنية والمدنية، إضافة إلى إشراك المواطن بهدف إطلاق حملات توعوية بالبلديات الثلاثة ضد فيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته بلدية الرجبان بحضور عمداء جادو والرحيبات ورؤساء لجان مكافحة الجائحة في البلديات الثلاث، وتطرق المجتمعون إلى تجهيز مركز العزل القريعة ببلدية جادو كمركز إقليمي متكامل يتولى معالجة حالات الإصابة بالفيروس في البلديات الثلاث، على ما نشرت بلدية جادو على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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إضافة إلى ‏متابعة أوضاع مراكز العزل بكل من شكشوك والرحيبات والرجبان، وتوفير جهاز «PCR» لإجراء التحاليل بمركز مكافحة الأمراض فرع الرجبان، ومعالجة مشكلة نقص الكوادر الطبية، ودفع مستحقات الكوادر العاملة بالمراكز العزل، وتوفير مادة الأكسجين لمركز عزل شكشوك.

واتفق المجتعون على تأمين الاحتياجات الضرورية الخاصة بالكوادر الطبية وفرق الرصد والتقصي، تشكيل فريق عمل يضم عمداء البلديات ورؤساء اللجان الطبية للتواصل مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الاجتماع.

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