القبض على المتهمين بقتل 3 أفارقة في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 مارس 2021, 12:38 صباحا
المتهمان بقتل ثلاثة أفارقة في تاجوراء، 20 مارس 2021. (وزارة الداخلية)

تمكن أعضاء مركز شرطة تاجوراء ومكتب البحث الجنائي بها، السبت، من القبض على المتهمين بقتل ثلاتة أفارقة الجنسية داخل عمارة قيد الإنشاء بالمدينة مطلع الشهر الجاري.

ووردت معلومات إلى مركز شرطة تاجوراء تفيد بوجود جثث الأفارقة الثلاثة داخل العمارة وعليها آثار إطلاق نار، فوجه مدير الأمن تعليماته بضرورة معرفة مرتكبي الجريمة وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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وانتقل رئيس المركز رفقة رئيسي التحقيق ووحدة التحري إلى مكان الحادث بجانب أعضاء البحث الجنائي تاجوراء، وتم إجراء الكشف والتعرف على المجني عليهم، واتخذت الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأسفر جمع أعضاء التحري بالمركز ومكتب البحث الجنائي الأدلة عن ضبط المدعو «ع. ف. م. ك» وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة رفقة المدعو «م.ح»، حيث دخلا بعد تناول الخمور إلى الحجرة الموجود بداخلها المجني عليهم وأطلقا النار عليهم وسرقا هواتفهم، ثم فرا.

واعترف المتهمان خلال التحقيق، بارتكابهما عدة قضايا أخرى منها السرقة بالإكراه، ليتقرر اتخاذ الاجراءات القانونية وإحالة هذه القضايا رفقة المتهمين الاثنين إلى لنيابة العامة.

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