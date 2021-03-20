وفاة استشاري جراحة جراء إصابته بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 10:55 مساء
استشاري الجراحة العامة الراحل الدكتور محمد مفتاح إبراهيم. (المستشفى الجامعي طرابلس)

توفي استشاري الجراحة العامة الدكتور محمد مفتاح إبراهيم، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد»، على ما أعلن مستشفى الجامعة طرابلس.

ونعى المستشفى، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، الطبيب الراحل الذي سبق أن عمل به، وتقدم مديره العام والعناصر الطبية والطبية المساعدة وموظفو المستشفى بمختلف تخصصاتهم «بأحر التعازي والمواساة» لأسرة الفقيد.

- وفاة فني أشعة هندي في بني وليد نتيجة إصابته بفيروس «كورونا»

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، وفاة فني أشعة تشخيصية هندي الجنسية متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا على حافة موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية بعد إقالة إردوغان لرئيس البنك...
اقتصاد
حصيلة رسمية: 129 قتيلا حصيلة الثورة التونسية في 2011
عربى
الزروق يتحدث عن حقيقة الفساد المالي في الأولمبية الليبية وإمكانية عودة المفصولين
رياضة محلية
رسميًّا.. اليابان تعلن حظر الجماهير الأجنبية في أولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
حظر السلاح «غير مجدٍ»: عقوبات في الجو.. وتفتيش في البحر
ليبيا
إصابة رئيس حكومة باكستان بفيروس «كوفيد-19»
دولى
أبونوارة لـ«بوابة الوسط»: برنامجي لرئاسة اتحاد الكرة الليبي يهدف إلى البناء ...
رياضة محلية
التعاقد على إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري
ليبيا
«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب ارتكبت بالأراضي الفلسطينية
عربى
كوبيش يبحث دور ألمانيا في تعزيز دعم المجتمع الدولي للسلطة الجديدة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف علمي مثير عن بدايات الكون