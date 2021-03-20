اللاهي يستعرض خطط وزارة السياحة خلال المرحلة المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 06:15 مساء
وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد السلام اللاهي في أول اجتماع مع مديري الإدارات والمراكز، ورؤساء الأقسام بالوزارة بالعاصمة طرابلس، 20 مارس 2021 (وال)

استعرض وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد السلام اللاهي خطط وبرامج الإدارات، وآليات العمل والموارد البشرية العاملة بالوزارة. والتأهيل والتدريب، وأعمال اللجان المكلفة بتنفيذ الخطط السابقة، ومهام المكاتب التابعة للهيئة بالمناطق وسبل تفعيلها، والعراقيل التي تواجهها.

وحسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، ناقش اللاهي خلال اجتماعه السبت بمقر الوزارة، مع مديري الإدارات والمراكز، ورؤساء الأقسام بالوزارة، أعمال اللجان المكلفة بتنفيذ الخطط السابقة، ومهام المكاتب التابعة للهيئة بالمناطق وسبل تفعيلها، والعراقيل التي تواجهها. وبحث الحاضرون خلال جلسة الاجتماع أهمية الصناعات التقليدية ودورها في حفظ وصون الهوية الوطنية، وأليات الترويج وتنشيط السياحة.

كما تطرق الاجتماع إلى شعار المرحلة القادمة والمتمثل في دعم جهود الاستقرار والمصالحة بين أبناء الشعب الليبي، والعمل على ترسيخ السلام، باعتبار السياحة منصة للتواصل والحوار وتقريب وجهات النظر. وأعرب الوزير عن شكره وامتنانه للحاضرين، وجميع الموظفين العاملين بالهيئة، منوهًا إلى ضرورة مضاعفة الجهد ووتيرة العمل لتحقيق الأهداف المرسومة.

ويوم الأربعاء، تسلم وزير السياحة والصناعات التقليدية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، مهام عملهما رسميا، والتي جرت بحضور عدد من مسؤولي الهيئة العامة للسياحة ووزارة الشؤون الاجتماعية.

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