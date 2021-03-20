المنفي يتلقى دعوة رسمية من إردوغان لزيارة لتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 03:42 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (المكتب الإعلامي للمنفي)

قدم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لزيارة تركيا في أقرب وقت ممكن، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وقال بيان صحفي صادر عن المكتب، إن «المنفي تلقى اليوم السبت إتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. حيث هنأ الرئيس التركي رئيس المجلس الرئاسي لمباشرة أعماله رسميًّا ونيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب». وأكد الرئيس التركي «عمق العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا».

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وفي السادس من مارس الجاري، أكد الرئيس التركي أولوية شروع الحكومة الليبية الجديدة بأداء مهامها فور منحها الثقة من طرف مجلس النواب. وجاء تشديد إردوغان لدعم السلطات الليبية الجديدة خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عندما تناولا العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا، وقضايا إقليمية وفق الرئاسة التركية في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي مساء الجمعة.

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