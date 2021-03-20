بالصور .. وزيرة الثقافة تتسلم مهام عملها

وزيرة الثقافة خلال تسلم مهام منصبها بديوان الوزارة، 20 مارس 2021. (فيسبوك)

تسلمت وزيرة الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي عثمان، مهام عملها خلال مراسم تسليم وتسلم مع الرئيس السابق للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، وذلك بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بطرابلس.

وحسب الصفحة الرسمية للهيئة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد «جرى التسليم والاستلام وسط أجواء من المودة والاحترام والتقدير في إطار التداول السلمي للسلطة الذي تشهده البلاد حاليًا لبناء دولة الديمقراطية الواحدة».

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ويوم الإثنين الماضي، أدت مبروكة عثمان اليمين القانونية، بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، وزيرة للثقافة والتنمية المعرفية ضمن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وهنأ أونيس، في كلمة خلال الاحتفال، رئيس الحكومة على منحه ثقة نواب الشعب، وتمنى «التوفيق والنجاح للوزيرة في إكمال المسيرة نحو خدمة وتطوير قطاع الثقافة»، فيما قدمت وزيرة الثقافة الشكر لأونيس «للجهود المبذولة للنهوض بالشأن الثقافي»، مؤكدة أن المهمة تتطلب تضافر جميع الجهود.

وزيرة الثقافة خلال تسلم مهام منصبها بديوان الوزارة، 20 مارس 2021. (فيسبوك)

وزيرة الثقافة خلال تسلم مهام منصبها بديوان الوزارة، 20 مارس 2021. (فيسبوك)

وزيرة الثقافة خلال تسلم مهام منصبها بديوان الوزارة، 20 مارس 2021. (فيسبوك)