الدولار يحافظ على استقراره دون حاجز 5 دنانير

أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية.

استهل سعر صرف الدولار تعاملات الأسبوع على استقرار دون خمسة دنانير في السوق الموازية.

وسجل سعر العملة الأميركية ارتفاعا هامشيا بفارق قرش واحد، مسجلا 4.99 دينار مقابل 4.98، الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبقي سعر اليورو والجنيه الاسترليني عند عتبة 5.83 دينار و6.85 دينار على الترتيب، يرجع محللون هبوط الدولار منذ منتصف الأسبوع الماضي إلى أجواء الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد عقب بدء حكومة الوحدة الوطنية أداء مهامها عقب أداء اليمين أمام مجلس النواب.

وانتهى تجميد الإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة في 26 أكتوبر الماضي، الذي وصل حتى 10 مارس الجاري إلى سبعة مليارات و767.4 مليون دولار، وفق بيان مؤسسة النفط.