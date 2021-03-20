الدولار يحافظ على استقراره دون حاجز 5 دنانير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 03:24 مساء
أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية.

استهل سعر صرف الدولار تعاملات الأسبوع على استقرار دون خمسة دنانير في السوق الموازية. 

وسجل سعر العملة الأميركية ارتفاعا هامشيا بفارق قرش واحد، مسجلا 4.99 دينار مقابل 4.98، الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبقي سعر اليورو والجنيه الاسترليني عند عتبة 5.83 دينار و6.85 دينار على الترتيب، يرجع محللون هبوط الدولار منذ منتصف الأسبوع الماضي إلى أجواء الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد عقب بدء حكومة الوحدة الوطنية أداء مهامها عقب أداء اليمين أمام مجلس النواب.

وانتهى تجميد الإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة في 26 أكتوبر الماضي، الذي وصل حتى 10 مارس الجاري إلى سبعة مليارات و767.4 مليون دولار، وفق بيان مؤسسة النفط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميًّا.. اليابان تعلن حظر الجماهير الأجنبية في أولمبياد طوكيو
رياضة عالمية
موظفون جدد في «غولدمان ساكس» يقترحون العمل 80 ساعة أسبوعيا
اقتصاد
إصابة رئيس حكومة باكستان بفيروس «كوفيد-19»
دولى
أبونوارة لـ«بوابة الوسط»: برنامجي لرئاسة اتحاد الكرة الليبي يهدف إلى البناء ...
رياضة محلية
التعاقد على إزالة وإعادة بناء واجهة ميناء بنغازي البحري
ليبيا
رئيسة وزراء النرويج تعتذر بسبب حفلة عيد ميلادها
دولى
«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب ارتكبت بالأراضي الفلسطينية
عربى
كوبيش يبحث دور ألمانيا في تعزيز دعم المجتمع الدولي للسلطة الجديدة في ليبيا
ليبيا
«المسابقات» تهدد بالملاعب المحايدة حال تكرار الشغب الجماهيري
رياضة محلية
النفط الليبي مقابل بضائع تونسية.. والدينار بدل العملات الأجنبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: السلطة الجديدة أمام تحديات الداخل ورياح الخارج
ليبيا
المغرب: مشروع زراعة «القنب الهندي» يثير جدلا بين المزارعين
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف علمي مثير عن بدايات الكون