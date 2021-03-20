مركز الأرصاد يتوقع ارتفاع درجات الحرارة ورياحا مثيرة للأتربة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 02:31 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تهب رياح نشطة مثيرة للأتربة اليوم، السبت، مع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال، خصوصا الشمال الغربي، ومن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا بداية من الغد.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
الطقس: قليل الغيوم إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا على بعض المناطق.
الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ربما تسبب إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، تتحول غدا إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.
 الحرارة القصوى: تتراوح اليوم بين (28- 33)مْ، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة:
الطقس: قليل الغيوم إلى غائم، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وهو ما قد يثير الغبار على بعض المناطق تتحول مساء غد إلى غربية فشمالية غربية نشطة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25-32 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة مئوية على درنة، وتسجل ارتفاعا طفيفا نهار الغد على أغلب المناطق ثم تنخفض بدايةً من المساء.

الجفرة - سبها- غـات - غدامس - الحمادة:
قليل الغيوم إلى غائم، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة قد تثير الأتربة والرمال خصوصا على مناطق (الحمادة وغدامس) تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.
وتتراوح الحرارة القصوى بين 32- 36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد على غدامس والحمادة.

الكفرة - السرير - تازربو
الطقس: قليل الغيوم إلى غائم، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تثير الأتربة والرمال على أغلب المناطق، وتتراوح الحرارة بين 36-39 درجة مئوية.

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