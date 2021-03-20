إصابة 8 أطفال نتيجة سقوط قذيفة بحي زمزم

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، إصابة ثمانية أطفال أمس نتيجة سقوط قذيفة بحي زمزم.

وقال المستشفى في بيان اليوم، إن أطباء المستشفى استقبلوا مساء أمس ثمانية أطفال مصابين نتيجة سقوط قذيفة بحي زمزم، موضحا أن الإصابات كانت بين المتوسطة والحرجة، ومنهم من تلقى الإسعافات الأولية وغادر المستشفى.

وبين المصابين كل من عبدالله ناصر سليمان سبعة أعوام، وسليمان ناصر سليمان، 15 عاما، وعبدالوهاب ناصر الشكماك، 16 عاما، وسالم ناصر سالم الشكماك، 12 عاما، وأحمد فرج ناصر الفيتوري، 11 عاما، وداوود حسن داوود، 12 عاما، وهيثم داوود المسماري، 15 عاما، وعبدالحكيم عبدالمجيد محمد، 11 عاما.

فيما لم يوضح المستشفى سبب سقوط القذيفة ومن وراءها.