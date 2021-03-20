مديرية أمن طرابلس تعلن غلق الطريق بين جزيرتي الفرناج والمدار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 مارس 2021, 09:36 صباحا
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت مديرية أمن طرابلس غلق الطريق من جزيرة الفرناج إلى جزيرة المدار لمدة ساعة ونصف الساعة لتأمين خط سير النشاط الرياضي لإدارة العمليات والأمن القضائي.

وقالت المديرية في بيان اليوم: «نفيد السادة المواطنين بإقفال الطريق من جزيرة الفرناج إلى جزيرة المدار، من عند الساعة 8.30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، وذلك لأجل تأمين خط سير النشاط الرياضي لإدارة العمليات والأمن القضائي».

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