سرت تسجل حالتي وفاة بـ«كورونا» خلال أسبوع.. وغلق مدارس بعد إصابة طلاب

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 20 مارس 2021, 01:43 صباحا
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس اللجنة الإعلامية بلجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد بسرت، محمد الأميل أن المدينة تشهد ازدياد ملحوظ في الإصابات، إذ سجلت 15 حالة إضافة إلى وفاة مصابين اثنين خلال أسبوع.

وكشف الأميل، في حديثه إلى «بوابة الوسط» عن اكتشاف «حالات مؤكدة» بين طلاب مدرسة سناء يوسف، لتتخذ اتخدت اللجنة الطبية لمكافحة الجائحة قرارا بغلقها، إضافة إلى تعليق الدراسة بفصول أخرى بمدرسة المجد وروضة الأطفال بحي قصور الضيافة للسبب نفسه، كما اكتشف إصابة طالب في كلية القانون بجامعة سرت.

وأوضح أن قسم العزل المخصص لمرضى «كورونا» به ست حالات تتلقى المتابعة الصحية، منهم اثنتان غير مستقرتين، وفي حاجة إلى الأكسجين باستمرار.

وأجرى مختبر «PCR» بسرت أكثر من 40 تحليلا خلال يومين، أظهر إيجابية عينات خمس حالات.

ودعا الأميل، الأهالي إلى اتخاد الإجراءات الاحترازية العاجلة للوقاية من الجائحة، في ظل «نقص الإمكانات الطبية والمشغلات، وضعف إنتاجية مصنع الأكسجين».

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