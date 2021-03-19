الدبيبة يطلب من النائب العام فتح تحقيق بخصوص جثث عثر عليها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 08:47 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الجمعة، أنه طلب من النائب العام فتح تحقيق بخصوص الجثث التي عثر عليها أمس الخميس في مدينة بنغازي، كما أعطى تعليمات إلى وزير الداخلية للتعامل مع الحادثة.

وقدم الدبيبة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»: «كل المواساة والتعازي لأهالي الضحايا الذين تم اكتشاف جثثهم بالأمس بمدينة بنغازي». مشددا على أنه «لا يمكن لمثل هذه الأحداث أن تتكرر مرة أخرى والتسامح معها أو التغطية عليها تحت أي ذريعة لن يكون مقبولا».

وقال رئيس الحكومة الوحدة الوطنية في تغريدته: «أعطيت تعليمات مباشرة لوزير الداخلية للتعامل مع هذه الحادثة وطلبت من النائب العام فتح تحقيق بالخصوص».

- العثور على عدد من الجثث قرب مصنع الأسمنت في بنغازي

وعثرت الأجهزة الأمنية في بنغازي، الخميس، على عدد من الجثث مقتولة مكبلة الأيدي وعليها آثار إطلاق رصاص في الرأس بالقرب من مصنع الأسمنت الواقع بمنطقة الهواري جنوب المدينة.

وتضاربت المعلومات حول عدد هذه الجثث بين ست و11 جثة، فيما أفادت مصادر محلية بأن الأجهزة الأمنية طوقت المنطقة بالكامل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ولم يصدر حتى الآن أي تصريح أو بيان من الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي يؤكد أو ينفي واقعة العثور على الجثث المشار إليها.

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