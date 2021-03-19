1134 إصابة جديدة بـ«كورونا» و52 حالة وفاة في ليبيا خلال 24 ساعة

عاملان طبيان داخل المختبر المرجعي الجديد في بني وليد. الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 915 حالة شفاء، و52 حالة وفاء جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «357» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 6366 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 5232 عينة، وإيجابية 1134 عينة بينها 868 حالة جديدة، و266 مخالطة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 150 ألفًا و341 حالة، بينها عشرة آلاف و781 نشطة، و137 ألفًا و73 متعافيًا، فيما توفي 2487 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.