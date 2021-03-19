الدولار يختتم تعاملات الأسبوع تحت حاجز 5 دنانير

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 01:41 صباحا

اختتم سعر صرف الدولار تعاملات الأسبوع دون 5 دنانير مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية. 

وهبط سعر الدولار إلى 4.98 دينار أمس الخميس مقابل 5.13 دينار دينار نهاية الأسبوع الماضي، وسعر اليورو إلى 5.83 دينار مقارنة بـ6.20 دينار،حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. كما انخفض الجنيه الاسترليني إلى 6.85 دينار من 7.05 دينار في ختام تداولات الأسبوع الماضي.

ويرجع محللون هبوط الدولار منذ منتصف الأسبوع إلى أجواء الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد مع بدء حكومة الوحدة الوطنية آداء مهامها عقب آداء اليمين أمام مجلس النواب. خصوصا بعد انتهاء تجميد الإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة في 26 أكتوبر الماضي والذي وصل حتى 10 مارس الجاري إلى 7 مليارات و767.4 مليون دولار، وفق بيان مؤسسة النفط الأحد.

 

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