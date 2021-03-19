الدبيبة يصدر توجيهات لوزير الداخلية بشأن حادث عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 مارس 2021, 01:10 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية)

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التعازي إلى آل عقيل في وفاة ابنهم عبدالمهيمن في حادث انفجار لغم بمنطقة عين زارة الخميس، والذي أسفر أيضا عن إصابة الطفلين محمد و أحمد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الديبية «يتابع حالة المصابين بشكل مباشر، وسيتخد كافة الإجراءات للإهتمام بهم وبأسرهم»، وطلب من «وزير الداخلية متابعة القضية وإعادة تقييم مدى وجود ألغام أخرى في المنطقة».

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ وفاة طفل وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار لغم أرضي بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وأشار الناطق باسم الجهاز أسامة علي، في تصريح صحفي إلى «نقل حالة متوفية إلى مركز طرابلس الطبي». ونوه بـ«نقل طفلين إصابتهما متوسطة وهما أحمد علاء عمر (عشر سنوات) ومحمد صبري عقيلة (عشر سنوات) لمركز طرابلس الطبي، فيما جرى نقل الحالة الثالثة لمستشفى الحروق والتجميل.

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