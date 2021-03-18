الناظوري يقرر فرض حظر التجول التام لمدة أسبوعين من 7 مساءا إلى 7 صباحا

رئيس الأركان العامة بقوات الوفاق الفريق عبدالرازق الناظوري. (الإنترنت)

أعلن المركز الإعلامي رئاسة الأركان التابعة لقوات القيادة العامة، أن رئيس اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا الفريق عبدالرازق الناظوري قرر فرض حظر التجول التام اعتبارا من يوم غدا الجمعة لمدة أسبوعين من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة السابعة صباحا.

وأستثني القرار الذي أعلنه المركز الإعلامي لرئاسة الأركان من الحظر «الصيدليات والعيادات الخاصة والعامة»، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقاية الصادرة. وأشار القرار إلى أن الحظر جاء بناء «على توصيات اللجنة الطبية الإستشارية العليا وحرص اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا من تفشي الوباء».

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1032 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء. وتماثل للشفاء 1235 مصابا، في حين توفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك».