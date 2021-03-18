وفاة طبيبة أطفال حامل بتوأم جراء إصابتها بـ«كورونا» في غريان

مستشفى غريان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مستشفى غريان المركزي التعليمي وفاة طبيبة أطفال حامل بتوأم وأم لطفلة صغيرة بعد صراع مع فيروس «كورونا».

وقالت إدارة المستشفى في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الطبيبة الراحلة (أ.ع.ر) تبلغ من العمر 32 عاما وأم لطفلة صغيرة، مشيرة إلى «إصابتها بفيروس كورونا أثناء تأديتها واجبها الطبي في مستشفى الأصابعة العام وهي حامل بتوأم».

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وأشار المنشور إلى أنه جرت «محاولة إسعاف الطبيبة في قسم العناية الفائقة في المستشفى ومحاولة إنعاشها ثلاث مرات بعد أن تمكن منها المرض لكن دون جدوى». يشار إلى أن مستشفى غريان المركزي التعليمي سجل أول وفاة من الأطقم الطبية في البلاد أغسطس الماضي، إذ توفي الطبيب عيسى رمضان الأبيض كأول طبيب في ليبيا يتوفى جراء إصابته بفيروس «كورونا» في مدينة غريان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1032 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء. وتماثل للشفاء 1235 مصابا، في حين توفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك».