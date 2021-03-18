وزير التربية والتعليم: لا صحة لشائعات إيقاف الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 09:36 مساء
وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى المقريف خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة في العاصمة طرابلس، 18 مارس 2021. (وزارة التعليم)

قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى المقريف، اليوم الخميس، إن الدراسة مستمرة في جميع مراحلها التعليمية، مشيرا إلى أنه «لا صحة لشائعات إيقاف الدراسة».

وخلال اجتماع مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة، أطلع رئيس اللجنة د.عبدالمنعم أبولائحة الوزير على تقرير عن عمل اللجنة وآلية تنفيذ الإطار الوبائي، مطالباً وزارة الصّحة واللجنة العليا لمكافحة جائحة «كورونا» بضرورة تضمين شريحة المعلمين مع الشرائح الأولى المستهدفة بأخذ لقاح فيروس «كورونا».

وأضاف الوزير أنه «سيم إضافة أعضاء إلى اللجنة الاستشارية العلمية حتى يتم متابعة وتنفيذ الإطار الوبائي بكل المناطق الليبية»، مؤكداً «ضرورة التزام مراقبات التعليم، ومديري المدارس، وفرق تقييم الجهوزية بالإطار الوبائي».

ويوم الأربعاء، تسلّم وزراء التّربية والتّعليم والتّعليم العالي والبحث العلمي والتّعليم التّقني والفنّي بحكومة الوحدة الوطنية مهامهم رسمياً من وزير التّعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد عماري زايد. وشهدت مراسم التسليم والتسلم التي جرت بديوان الوزارة بالهاني، حضور رؤساء المصالح والهيئات والمراكز ورؤساء الأقسام ومديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى المقريف خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة في العاصمة طرابلس، 18 مارس 2021. (وزارة التعليم)
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