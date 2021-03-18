المنقوش تستقبل سفراء بريطانيا وإيطاليا وتتلقى تهاني أبوالغيط ونظيريها المغربي والإماراتي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 08:32 مساء
لقاء المنقوش مع سفيري بريطانيا وإيطاليا. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، صباح اليوم الخميس، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس سفيري كل من إيطاليا، جوزيبي بوتشيني، والمملكة المتحدة، نيكولاس هوبتون المعتمدين لدى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر موقعها على الإنترنت إن السفيرين البريطاني والإيطالي قدما للمنقوش خلال اللقاء التهنئة لمناسبة توليها المنصب.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء حضره كل من مدير إدارة الشؤون الأوروبية والمكلف بملف جمهورية إيطاليا والمملكة المتحدة بإدارة الشؤون الأوروبية.

وأضافت الوزارة أن المنقوش تلقت ظهر اليوم، اتصالاً هاتفيا من أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الذي هنئها بمناسبة توليها لهذا المنصب كونها أول سيدة تتولى قيادة الخارجية الليبية.

كما تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اتصالات هاتفية من وزراء خارجية كل من المملكة المغربية، والإمارات العربية المتحدة، لمناسبة توليها هذا المنصب، معبرين لها عن تطلع بلدانهم إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع ليبيا.

لقاء المنقوش مع سفيري بريطانيا وإيطاليا. (وزارة الخارجية والتعاون الدولي)
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