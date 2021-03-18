رئيس نيجيريا: حراس القذافي المسلحون لا يزالون يمثلون مشكلة اليوم في دول الساحل

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 18 مارس 2021, 08:07 مساء
الرئيس النيجيري محمد بخاري، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس نيجيريا، محمد بخاري، إن الخطوة الأولى نحو الحفاظ على أمن منطقة الساحل الأفريقي هي ضمان استعادة دولة ليبيا استقرارها، معتبرا أنه لطالما الأخيرة «لا تزال غير مستقرة، فإن الأسلحة والذخيرة غير المشروعة ستستمر في التدفق إلى المنطقة».

وجاءت كلمة بوخاري، اليوم الخميس، لدى استضافته في العاصمة أبوجا رئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل «يونواس» المنتهية ولايته محمد بن شمباس بحسب بيان صادر عن مستشاره الخاص للإعلام فيمي أديسينا.

وبحسب قوله، فإن معمر القذافي أحكم قبضته على السلطة في ليبيا لمدة 42 عاما من خلال تجنيد حراس مسلحين من دول مختلفة، والذين هربوا بعد ذلك بأسلحتهم عندما قُتل «الرجل الليبي القوي» وفق وصفه.

وأضاف «لم يتعلم الحراس المسلحون أي مهارة أخرى سوى إطلاق النار والقتل، لذا، فهم يمثلون مشكلة اليوم في جميع أنحاء دول الساحل».

وصرح الرئيس النيجيري قائلا «لقد أغلقنا حدودنا البرية هنا لأكثر من عام، لكن الأسلحة والذخيرة استمرت في التدفق بشكل غير قانوني. وبقدر ما تظل ليبيا غير مستقرة، ستظل المشكلة قائمة»، داعيا إلى التعامل أولا مع مشاكل التنمية.

وخلُص آخر تقرير صادر عن فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي إلى استمرار عدد من الدول بتصدير الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وأكد التقرير الذي يغطي الفترة من 25 أكتوبر 2019 إلى 24 من يناير 2021 أن حظر توريد الأسلحة ما زال غير فعال على الإطلاق، موضحا أن الانتهاكات التي تقوم بها الدول التي تدعم طرفي النزاع في ليبيا «بالغة وصارخة وتغفل تدابير الجزاءات بشكل تام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد وصفه بـ«القاتل».. بوتين يرد على بايدن
دولى
هذا المساء | لقاح كورونا في ليبيا .. اختياريا أم إجباريا؟
فيديو
أهلي بنغازي يستعيد توازنه في «الكونفدرالية» بعد الفوز على وفاق سطيف
رياضة محلية
«أوبر» تمنح سائقيها في بريطانيا صفة غير مسبوقة
اقتصاد
الإمارات ترد على تقارير تتحدث عن دورها في الانتخابات الإسرائيلية على خلفية زيارة...
دولى
فلوسنا | هل يستطيع الدبيبة تحريك عجلة الاقتصاد؟
فيديو
في التسعين | مصير ملعب طرابلس
فيديو
اكتشاف إصابات بسلالتي «كورونا» البريطانية والجنوب أفريقية في مصراتة
ليبيا
«التطبيع مع إسرائيل» يتسلل إلى دولة أخرى مجاورة للجنوب الليبي
ليبيا
غيبوبة سكر تتسبب في انقلاب سيارة في جزيرة الغزالة بطرابلس
ليبيا
تقرير إسرائيلي يكشف توسيع قاعدة أميركية في النيجر لمراقبة الجنوب الليبي
ليبيا
تفاصيل جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نيزك سقط في الجزائر هو الأقدم من أصل بركاني