«الساحل والصحراء» مستعد لتعزيز قدرات الهيئات الانتخابية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 04:05 مساء
شعار تجمع الساحل والصحراء. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الأمين التنفيذي لـ«تجمع دول الساحل والصحراء» إبراهيم ساني أياني، اليوم الخميس، استعداد التجمع لمواكبة العملية السياسية في ليبيا ولا سيما العملية الانتخابية وتعزيز قدرات الهيئات الانتخابية، والمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة في ليبيا.

جاء ذلك في رسالة تهنئة من أياني إلى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي وحكومة الوحدة لمناسبة توليهم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وجاء في رسالة أياني إلى المنفي: «في الوقت الذي يعبر فيه تولي فخامتكم لهذا المنصب عن تعطش ليبيا للتجديد، فإنه يمثل أيضًا الأمل في فتح طريق جديد للسلم والاستقرار والرفاهية لجميع الليبيين».

وعبر أياني عن تطلعه إلى إمكانية العمل بدفع من المنفي مع حكومة الوحدة الوطنية لـ«تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء لتحقيق الهدفين الأساسيين للتجمع وهما السلم والأمن، والتنمية الإقليمية المستدامة».

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