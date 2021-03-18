السفير الإسباني لـ«المنفي»: السفارة ستعود للعمل من طرابلس تدريجيا

من استقبال المنفي ونائبيه للسفير الإسباني والوفد المرافق له في طرابلس، 18 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير ج لاراشي، اليوم الخميس، متانة العلاقة بين بلاده وليبيا، موضحًا العمل على عودة السفارة إلى طرابلس «تدريجيًا»، إضافة إلى تسهيل عمليات الحصول على التأشيرة لليبيين قريبًا.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الإسباني ونائبه خورخي أفيلا، وقنصل الإسباني كارمن كارينز، في العاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وهنأ السفير الإسباني، المنفي ونائبيه على «انتخابهم» للسلطة التنفيذية الجديدة، التي ستقود البلاد حتى الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري، مؤكدًا تقديم كل الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ودعم «المصالحة الوطنية» في ليبيا.

بدوره، رحب رئيس المجلس الرئاسي بالسفير الإسباني لدى ليبيا والوفد المرافق له، مؤكدًا «عمق العلاقات بين ليبيا والمملكة الإسبانية».

من استقبال المنفي ونائبيه للسفير الإسباني والوفد المرافق له في طرابلس، 18 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)