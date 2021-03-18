«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الخميس 18 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 01:41 مساء
إزالة توصيلات غير قانونية بطرابلس، 16 مارس 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي سيصل إلى ساعتين ونصف الساعة.

فيما يتراوح طرح الأحمال في الجناح الشرقي، بين ساعتين وثلاث ساعات، حسب النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

ومطلع مارس الجاري، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هذا المساء | لقاح كورونا في ليبيا .. اختياريا أم إجباريا؟
فيديو
أهلي بنغازي يستعيد توازنه في «الكونفدرالية» بعد الفوز على وفاق سطيف
رياضة محلية
«أوبر» تمنح سائقيها في بريطانيا صفة غير مسبوقة
اقتصاد
الإمارات ترد على تقارير تتحدث عن دورها في الانتخابات الإسرائيلية على خلفية زيارة...
دولى
فلوسنا | هل يستطيع الدبيبة تحريك عجلة الاقتصاد؟
فيديو
في التسعين | مصير ملعب طرابلس
فيديو
اكتشاف إصابات بسلالتي «كورونا» البريطانية والجنوب أفريقية في مصراتة
ليبيا
«التطبيع مع إسرائيل» يتسلل إلى دولة أخرى مجاورة للجنوب الليبي
ليبيا
غيبوبة سكر تتسبب في انقلاب سيارة في جزيرة الغزالة بطرابلس
ليبيا
تقرير إسرائيلي يكشف توسيع قاعدة أميركية في النيجر لمراقبة الجنوب الليبي
ليبيا
تفاصيل جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة
ليبيا
إطلاق تطبيق 260 «رواتب ليبيا»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نيزك سقط في الجزائر هو الأقدم من أصل بركاني