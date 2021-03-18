«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الخميس 18 مارس 2021)

إزالة توصيلات غير قانونية بطرابلس، 16 مارس 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي سيصل إلى ساعتين ونصف الساعة.

فيما يتراوح طرح الأحمال في الجناح الشرقي، بين ساعتين وثلاث ساعات، حسب النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

ومطلع مارس الجاري، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».