الكبير يبحث مع الحويج إعداد سياسات مشتركة لتحريك عجلة الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 12:28 مساء
لقاء الكبير والحويج، 18 مارس 2021، (المصرف المركزي)

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إعداد رؤية مشتركة للسياسات التي ستتخذ خلال المرحلة المقبلة لتحريك عجلة الاقتصاد.

وجاء الاجتماع لتكامل العمل بين المؤسستين، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واتباع سياسة تجارية داعمة لسياسة المصرف المتعلقة بسعر صرف الدينار، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي الثالث من يناير الماضي، بدأ تنفيذ قرار المصرف المركزي توحيد سعر صرف العملة الليبي ليصبح مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة 0.1555 وحدة للدينار، أي يعادل الدولار 4.48 دينار.

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