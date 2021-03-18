14 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 08:55 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها عن تسجيل 14 إصابة بفيروس «كورونا» في البلدية، إضافة إلى حالة وفاة، أمس الأربعاء.

وتسلم مختبر المركز الوطني للأمراض فرع سبها، الثلاثاء، 56 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 42 عينة، فيما تماثل للشفاء 79 مصابا، حسب بيان للمركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 10 مارس الماضي، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، من استمرار تفاقم وضع الجائحة في الجنوب الليبي، ما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية والعاملين الصحيين، مشيرا إلى إعلان بلديتي سبها وبراك الشاطي، في حينه، حظر التجول للحد من انتشار الفيروس.

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