23 إصابة جديدة بـ«كورونا» في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 مارس 2021, 08:28 صباحا
فريق الرصد بالبيضاء داخل دار مسنين سجلت فيها إصابة بفيروس كورونا، 10 ديسمبر 2020، (صفحة الفريق على فيسبوك)

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء.

وتردد على المركز 314 شخصا بينهم 36 حالة اشتباه، حسب النشرة اليومية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا المركز الأهالي إلى الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الاحترازية، محذرا من الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات.

وأمس، قدم رئيس اللجنة التنفيذية لمكافحة وباء «كورونا» في الجبل الأخضر، عبدالرحيم مازق، استقالته وسط تفاقم الوضع الوبائي  شرق البلاد، وذلك في خطاب قدمه إلى وزير الصحة بهدف إعفائه من منصبه، قال فيه إنه «غير قادر في الاستمرار بمهامه المكلف بها»، دون أن يوضح الأسباب التي دفعته لذلك.

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