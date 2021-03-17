وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية يتسلم مهامه

معتوق والشهوبي يتصافحان أثناء تسليم وتسلم وزارة المواصلات في طرابلس. (وزارة المواصلات)

بدأ وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، مهام عمله رسميا بعد تسلم مهامه من المفوض بالوزارة في حكومة الوفاق الوطني السابقة ميلاد معتوق بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب ما نشره مكتب شؤون الإعلام بالوزارة عبر صفحته على «فيسبوك» فإن مراسم التسليم والتسلم جرت بحضور عدد كبير من رؤساء المصالح والمراكز والإدارات والمكاتب والوكلاء بالوزارة.

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات إن مراسم التسليم والتسلم بين معتوق والشهوبي جرت «في أجواء احتفالية رائعة» تخللتها الكلمات، حيث دعا المفوض بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني السابقة جميع القطاعات بالوزارة إلى التعاون مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، لمواصلة جهود الوزارة في أداء عمله.

وباشر وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤلفة من 35 وزيرا اليوم أعمالهم رسميا على رأس الوزارات المكلفين بها بعد تسلم عدد منهم مهامهم من المفوضين بوزارات حكومة الوفاق الوطني السابقة.

وشهت العاصمة طرابلس، أمس الثلاثاء، مراسم التسليم والتسلم بين المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ونوابه ووزراء الحكومة السابقة.

وأدى أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، يوم الإثنين، اليمين القانونية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق بحضور عدد من المبعوثين وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا، بعدما نالت السلطة الجديدة الثقة من مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع المجلس بمدينة سرت.

معتوق والشهوبي يوقعان محضر تسليم واستلام وزارة المواصلات في طرابلس. (وزارة المواصلات)