بلدية بني وليد تبحث مع منظمات مدنية معالجة قضايا النازحين والمهاجرين

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 17 مارس 2021, 07:46 مساء
اجتماع المجلس البلدي بني وليد مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني. (الإنترنت)

عقد أعضاء المجلس البلدي بني وليد، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان البلدية اجتماعًا مع عدد من منظمات المجتمع المدني بالبلدية لبحث التعاون لمعالجة القضايا التي تهم النازحين والمهاجرين المتواجدين داخل المدينة.

وقال عضو المجلس البلدي، بني وليد، شرف الدين كنشيل لـ«بوابة الوسط» إن اللقاء تناول الآثار الناتجة عن تدفق المهاجرين إلى مدينة بني وليد ومعرفة مشاكلهم ورفع المعاناة التي يعانيها البعض منهم وتذليل بعض الصعاب التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني حول هذا الملف.

وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي أبوبكر حامد وشرف الدين كنشيل ومبروكة ضو، وعدد من الأكاديميين، ورئيس البيت الآمن المهتم بإيواء المهجرين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في بني وليد.

اجتماع المجلس البلدي بني وليد مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني. (الإنترنت)
اجتماع المجلس البلدي بني وليد مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني. (الإنترنت)
اجتماع المجلس البلدي بني وليد مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني. (الإنترنت)
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