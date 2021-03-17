التومي يتسلم مهامه وزيرا للحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 05:31 مساء
مراسم التسليم والاستلام بين شنبارو والوزير الجديد بدرالدين التومي. (وزارة الحكم المحلي)

تسلم وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور بدر الدين الصادق التومي، ظهر أمس الثلاثاء، مهامه رسميًّا على رأس الوزارة بعد مراسم التسليم والاستلام مع وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف تسيير شؤونها في حكومة الوفاق الوطني السابقة، عبدالباري شنبارو، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر مراسم التسليم والاستلام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان المهندس صالح صكلول، وعضو ملتقى الحوار السياسي محمد اللافي، ورؤساء الجهات التابعة للوزارة وعدد من مديري الإدارات والمكاتب وموظفي الوزارة وعميد بلدية البوانيس ولفيف من الضيوف.

وشهت العاصمة طرابلس، أمس الثلاثاء، مراسم التسليم والاستلام بين المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ونوابه ووزراء الحكومة السابقة.

وأدى أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، يوم الإثنين، اليمين القانونية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق بحضور عدد من المبعوثين وسفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا، بعدما نالت السلطة الجديدة الثقة من مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع المجلس بمدينة سرت.

مراسم التسليم والاستلام بين شنبارو والوزير الجديد بدرالدين التومي. (وزارة الحكم المحلي)
مراسم التسليم والاستلام بين شنبارو والوزير الجديد بدرالدين التومي. (وزارة الحكم المحلي)
مراسم التسليم والاستلام بين شنبارو والوزير الجديد بدرالدين التومي. (وزارة الحكم المحلي)
مراسم التسليم والاستلام بين شنبارو والوزير الجديد بدرالدين التومي. (وزارة الحكم المحلي)
مراسم التسليم والاستلام بين شنبارو والوزير الجديد بدرالدين التومي. (وزارة الحكم المحلي)
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