هيئة مكافحة الفساد تنذر بإيقاف رواتب «مزدوجي العمل» بالقطاع العام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 04:01 مساء
شعار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، العاملين بالجهات العامة، الذين تبين أن لديهم ازدواجية عمل بالتواصل مع اللجنة المكلفة بالخصوص لتسوية أوضاعهم الوظيفية، مؤكدة إيقاف رواتب المتخلفين منهم.

وجاء في المنشور رقم «2» لسنة 2021 الصادر عن الهيئة: «دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن طريق لجنة متابعة تطبيق الرقم القومي بالقطاع الخاص، كل الجهات العامة العاملة في الدولة الليبية التي تمت مخاطبتها بضرورة إبلاغ العاملين بها ممن تبين لديهم ازدواجية عمل، بالتواصل مع اللجنة المكلفة بالخصوص بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أبونواس- طرابلس لتسوية أوضاعهم الوظيفية».

- ‏اعتماد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كسلطة وطنية مختصة لدى الأمم المتحدة

وأكدت الهيئة أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لإيقاف رواتب المتخلفين منهم، معلنة شروعها في نشر قوائم بأسمائهم، واتخاذها الإجراءات القانونية حيالهم.

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