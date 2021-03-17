استقالة رئيس لجنة «كورونا» في الجبل الأخضر وسط تفاقم الوضع الوبائي

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 17 مارس 2021, 03:34 مساء
عنصران طبيان يعدان نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا» في البيضاء. (أرشيفية: مركز الرصد البيضاء)

قدم رئيس اللجنة التنفيذية لمكافحة وباء «كورونا» في الجبل الأخضر عبدالرحيم مازق، استقالته، وسط تفاقم الوضع الوبائي في المنطقة الواقعة شرق ليبيا، والتي تشهد ازدياد في أعداد الوفيات والإصابات جراء الفيروس.

وفي خطاب قدمه إلى وزير الصحة بهدف إعفاءه من منصبه، قال مازق إنه «غير قادر في الاستمرار بمهامه المكلف بها»، دون أن يوضح الأسباب التي دفعته لذلك.

إلى ذلك، دخل 41 مصابًا بفيروس «كورونا المستجد» إلى قسم العزل بمستشفى شحات للأمراض الصدرية والدرن الرئوي، منذ بداية مارس الجاري، فيما توفي 19 مصابًا داخل القسم خلال نفس الفترة.

- اللجنة الطبية الاستشارية: نجهز لافتتاح قسم عناية جديد لمصابي «كورونا» بالبيضاء والجبل الأخضر

وأوضح مصدر في القسم، في تصريح سابق لـ«بوابة الوسط»، أن الأعداد المسجلة تقتصر على القسم، وهي الحالات التي تتطلب عناية طبية، ولا تشمل إجمالي الإصابات المسجلة لدى مراكز الرصد.

بدوره، قال مدير معمل فحص فيروس «كورونا» بالبيضاء عيسى المسماري، إن الوضع الوبائي بالمنطقة «غير مطمئن تمامًا»، معقبًا: «بعد يوم عمل طويل. ينتهي الساعة الثالثة صباحًا، وتكون المحصلة نحو 50% من العينات موجبة، فهذا أمر يدعو للإحباط والاحساس بضياع المجهودات». ودعا إلى اتخاذ تدابير حازمة، وتكاتف الجميع للخروج من هذه المحنة بأقل الأضرار والحيلولة دون مزيد التفاقم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفير الألماني عن زيارة قيس سعيد ليبيا: تخيل إمكانات التوسع بين البلدين
ليبيا
أميركا توضح موقفها بشأن إعادة السفير إلى طرابلس
ليبيا
دعوة أممية - مغربية للمجتمع الدولي لدعم المرحلة الجديدة الحاسمة في ليبيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للقضاء على آمال الزمالك المصري في مجموعات دوري الأبطال
رياضة محلية
تعادل و4 انتصارات في دوري «القدم المصغرة»
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحدد موعد نشر تقريرها حول منشأ فيروس «كورونا»
عربى
غيبوبة سكر تتسبب في انقلاب سيارة في جزيرة الغزالة بطرابلس
ليبيا
الجدل يلاحق لقاح أسترازينيكا
طب وصحة
أول تحرك لوزير الداخلية الجديد بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية
ليبيا
كوشنر: السعودية وقطر وعمان وموريتانيا على وشك التطبيع مع إسرائيل
دولى
تفاصيل جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة
ليبيا
بعد اليمين الدستورية.. نجلاء المنقوش أول وزيرة خارجية ليبية والرابعة عربيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة على السرعات المرتفعة