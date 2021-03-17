الرئيس التونسي يغادر مطار معيتيقة بعد زيارة قصيرة إلى ليبيا

الرئيس التونسي قيس سعيد يغادر مطار معيتيقة، 17 مارس 2021. (بوابة الوسط)

غادر الرئيس التونسي قيس سعيد، مطار معيتيقة الدولي، بعد زيارة قصيرة إلى ليبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل قيس سعيد إلى مطار معيتيقة الدولي، في زيارة إلى ليبيا تعد الأولى منذ العام 2012، كما يعد قيس أول رئيس يزور البلاد بعد اختيار السلطة الجديدة في ليبيا، إذ كان في استقباله رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم، رحب المنفي بالرئيس التونسي، قائلا إن الشعب الليبي لن ينسى وقفة الشعب التونسي معه طوال الفترات الماضية.

قيس سعيد من طرابلس: سنسعى لإحياء المغرب العربي

فيما أكد قيس سعيد عمل بلاده على إحياء المغرب العربي، قائلا: «دخلنا مرحلة مهمة في التاريخ، سنسعى إلى إحياء المغرب العربي وإعادة عقد الاجتماعات».

وأشار سعيد إلى توقيع عديد العقود والاتفاقات بين تونس وليبيا لكن «الظروف حالت دون تنفيذها»، متعهدًا بالعمل على حل الصعوبات أمامها.

الرئيس التونسي قيس سعيد يغادر مطار معيتيقة, 17 مارس 2021. (بوابة الوسط)