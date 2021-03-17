سرقة أسلاك كهرباء بطول 1550 مترا في الكريمية

جانب من أعمال صيانة خط كهرباء جنوب طرابلس، 7 يناير 2021، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وقوع حادثتي سرقة أسلاك بطول 1550 مترا في منطقة الكريمية بالعاصمة طرابلس.

وسطا مجهولون على أسلاك بطول 750 مترا على خط 11 مربع الفاندي بلاستيك، وكذلك على أسلاك خط 11 القمامة من فرعية الدواجن بطول 800 متر، في دائرة توزيع الكريمية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن الحادثين أديا إلى انقطع الخدمة عن أجزاء واسعة من المنطقة.

وحذرت الشركة، في بيان سابق، من أن ظاهرة سرقة معدات الكهرباء باتت تمثل «أكبر عائق» أمام استمرارية تقديم خدماتها للمواطنين، وناشدت الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لـ«ردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون للحفاظ على حقوق الناس والمال العام».