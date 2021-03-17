«مكافحة الأمراض»: 1045 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 01:19 مساء
إخصائيو تحاليل بمعمل P.C.R التابع لمركز مكافحة الأمراض فرع الكفرة. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1045 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 1155 مصابا، في حين توفي 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 5527 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1648 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1570 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 449 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 158 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 222 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 378 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 114 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 207 عينات، ومختبر مركز مصراتة الطبي 186 عينة.

وأرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني سرت 31 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق ست عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة ثماني عينات، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 59 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو ثماني عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 95 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 22 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 142 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 152 عينة، والمختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 72 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 148 ألفا و175 حالة، منها عشرة آلاف و830 نشطة، و134 ألفا و923 متعافى، في حين توفي 2422 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفير الألماني عن زيارة قيس سعيد ليبيا: تخيل إمكانات التوسع بين البلدين
ليبيا
أميركا توضح موقفها بشأن إعادة السفير إلى طرابلس
ليبيا
دعوة أممية - مغربية للمجتمع الدولي لدعم المرحلة الجديدة الحاسمة في ليبيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للقضاء على آمال الزمالك المصري في مجموعات دوري الأبطال
رياضة محلية
تعادل و4 انتصارات في دوري «القدم المصغرة»
رياضة محلية
«الصحة العالمية» تحدد موعد نشر تقريرها حول منشأ فيروس «كورونا»
عربى
غيبوبة سكر تتسبب في انقلاب سيارة في جزيرة الغزالة بطرابلس
ليبيا
الجدل يلاحق لقاح أسترازينيكا
طب وصحة
أول تحرك لوزير الداخلية الجديد بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية
ليبيا
كوشنر: السعودية وقطر وعمان وموريتانيا على وشك التطبيع مع إسرائيل
دولى
تفاصيل جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الدبيبة
ليبيا
بعد اليمين الدستورية.. نجلاء المنقوش أول وزيرة خارجية ليبية والرابعة عربيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة على السرعات المرتفعة