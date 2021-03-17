«مكافحة الأمراض»: 1045 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

إخصائيو تحاليل بمعمل P.C.R التابع لمركز مكافحة الأمراض فرع الكفرة. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1045 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 1155 مصابا، في حين توفي 16 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 5527 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1648 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1570 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 449 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 158 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 222 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 378 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 114 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 207 عينات، ومختبر مركز مصراتة الطبي 186 عينة.

وأرسلت إلى مختبر فرع المركز الوطني سرت 31 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق ست عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة ثماني عينات، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 59 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو ثماني عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 95 عينة، ومختبر مستشفى بن جواد العام 22 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 142 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 152 عينة، والمختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 72 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 148 ألفا و175 حالة، منها عشرة آلاف و830 نشطة، و134 ألفا و923 متعافى، في حين توفي 2422 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.