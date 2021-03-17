«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الأربعاء 17 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 مارس 2021, 11:35 صباحا
أعمدة كهرباء. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدد ساعات طرح الأحمال على طول وعرض البلاد، اليوم الأربعاء 17 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي، سيكون ساعتين ونصف الساعة.

فيما يتراوح طرح الأحمال في الجناح الشرقي، بين ساعتين وثلاث ساعات، حسب النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

ومطلع مارس الجاري، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

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