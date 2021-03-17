دي مايو للسفير الليبي: إيطاليا ستقدم الدعم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية

دي مايو مع السفير الليبي في روما, 16 مارس 2021. (السفارة الليبية في إيطاليا)

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، للسفير الليبي في روما، دكتور عمر الترهوني، عزم الحكومة الإيطالية تقديم الدعم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء.

جاء ذلك خلال استقبال دي مايو، الترهوني، بمقر وزارة الخارجية في روما، الثلاثاء، بحسب ما نشرت صفحة السفارة الليبية في إيطاليا على «فيسبوك».

وأوضح البيان أن اللقاء شهد تقديم دي مايو التهنئة للشعب الليبي لمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من قبل مجلس النواب الليبي، وعبر عن سعادته لإنجاح العملية الديمقراطية والتي توجت الثلاثاء، بمراسم التسليم والتسلم بين رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأشاد دي مايو بالعلاقات القوية والتاريخية بين ليبيا وإيطاليا.

فيما قدم السفير الشكر والتقدير لوزير الخارجية لـ«الجهود التي تبذلها إيطاليا وما زالت في إطار التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات»، مؤكدا أن ليبيا «شعبا وحكومة تقدر هذا الموقف».

وتابع: «نحن مستمرون في تعزيز العلاقات الليبية الإيطالية، بمتابعة وإنجاح كل المشاريع والبرامج المشتركة والتي تخدم صالح الشعبين الليبي والإيطالي».

دي مايو مع السفير الليبي في روما, 16 مارس 2021. (السفارة الليبية في إيطاليا)