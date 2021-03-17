بالصور: تزيين شوارع طرابلس بالأعلام الليبية والتونسية استعدادا لزيارة قيس سعيد

شوارع طرابلس تتزين بالأعلام الليبية والتونسية استعدادا لزيارة قيس سعيد, 17 مارس 2021. (شركة الخدمات العامة طرابلس)

أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس، أن إدارة الاحتفالات والزينة، بدأت تركيب الإعلام دولتي ليبيا وتونس، استعداد لزيارة الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم إلى طرابلس.

قيس سعيد يزور ليبيا غدا

ونشرت الشركة صورا من تزيين العاصمة طرابلس بأعلام البلدين الشقيقين، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلنت الرئاسية التونسية أن الرئيس قيس سعيد سيزور ليبيا الأربعاء.

وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار «مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، وربط جسور التواصل وترسيخ سُنَّة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

شوارع طرابلس تتزين بالأعلام الليبية والتونسية استعدادا لزيارة قيس سعيد, 17 مارس 2021. (شركة الخدمات العامة طرابلس)

شوارع طرابلس تتزين بالأعلام الليبية والتونسية استعدادا لزيارة قيس سعيد, 17 مارس 2021. (شركة الخدمات العامة طرابلس)

شوارع طرابلس تتزين بالأعلام الليبية والتونسية استعدادا لزيارة قيس سعيد, 17 مارس 2021. (شركة الخدمات العامة طرابلس)

شوارع طرابلس تتزين بالأعلام الليبية والتونسية استعدادا لزيارة قيس سعيد, 17 مارس 2021. (شركة الخدمات العامة طرابلس)

شوارع طرابلس تتزين بالأعلام الليبية والتونسية استعدادا لزيارة قيس سعيد, 17 مارس 2021. (شركة الخدمات العامة طرابلس)

شوارع طرابلس تتزين بالأعلام الليبية والتونسية استعدادا لزيارة قيس سعيد, 17 مارس 2021. (شركة الخدمات العامة طرابلس)

شوارع طرابلس تتزين بالأعلام الليبية والتونسية استعدادا لزيارة قيس سعيد, 17 مارس 2021. (شركة الخدمات العامة طرابلس)