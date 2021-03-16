«التطبيع مع إسرائيل» يتسلل إلى دولة أخرى مجاورة للجنوب الليبي

غاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (الإنترنت)

كشف مسؤول صهيوني رفيع المستوى عن مفاوضات سرية، أجريت مع دولة النيجر في الجنوب الليبي، لتطبيع العلاقات بين الطرفين.

وحسب جريدة «يسرائيل هيوم»، المحلية التي نقلت عن وزير المخابرات الصهيوني، إيلي كوهن، فإن اتصالات تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو مع أوساط مقربة من الرئيس المنتخب في النيجر، محمد بازوم بهدف تطبيق التطبيع.

وقال كوهن، إن بازوم، معروف بتوجهاته الغربية ويسعى لنقل بلاده إلى المعسكر الغربي، مضيفا أن الإدارة الأميركية معنية بهذا الانتقال، و«بمساعدتها يمكن لإسرائيل أن تكون جسرا لهذه العلاقات، بمساهماتها المميزة» وفق تعبيره.

وزعم المسئول الصهيوني أن توقيع الاتفاق مع النيجر، وكذلك الاتفاقيات المتوقعة بين «إسرائيل ودول إسلامية أخرى في أفريقيا»، ستساعد في الاستقرار الإقليمي، بحسب قوله، مضيفا أن النيجر دولة مسلمة في غرب أفريقيا، تعداد سكانها يزيد على 25 مليونا.

وكشف كوهن عن إعداده تقريرا استخباراتيا حول النيجر التي تعد من «أفقر بلدان أفريقيا، رغم غناها باليورانيوم، المادة التي تشكل مصدرا لتطوير السلاح النووي»، قائلا إن «إسرائيل تحتاج النيجر لأمرين؛ الأول هو أن تمتنع عن بيع اليورانيوم لدول معادية، والثاني أن تعدل سياستها وطريقة تصويتها في الأمم المتحدة».

وتابع «في المقابل تستطيع إسرائيل أن تقدم لها مساعدات في الخبرات التكنولوجية والزراعية وفي قضايا المياه والطاقة والصحة».

وأوصى التقرير باستغلال التغيير السياسي الحاصل في النيجر، لإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وتعاون استراتيجي.

وخفضت النيجر من مستوى العلاقات السياسية مع إسرائيل حتى أواسط التسعينيات بعدما قطعت معها علاقاتها إثر حرب أكتوبر 73، وتم رفع مستوى العلاقات في سنة 1996، ولكن ليس بشكل كامل. وفي سنة 2002، قطعت هذه العلاقات احتجاجا على الاجتياح الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لكن محادثات سرية بدأت بين الطرفين، بإشراف طاقم من إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في شهر نوفمبر الماضي.

والعام الماضي وافقت 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، على إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني.

ومن المرجح انضمام السعودية وعمان وموريتانيا وقطر إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل قريبًا وفق «غاريد كوشنر»، صهر ومستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في مقالً نشره بجريدة «وول ستريت جورنال»، قال فيه «نحن نشهد آخر بقايا ما عرف بالصراع العربي الإسرائيلي، فالعالم العربي لم يعد يقاطع الدولة اليهودية، بل يراهن على أنها ستزدهر» على حد قوله.